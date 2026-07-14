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I borghi italiani fra tradizione e innovazione tecnologica, esperti a confronto alla Luiss

Nel Campus di viale Romania anteprima nazionale nuova Guida 'I Borghi più Belli d'Italia'

'I Borghi più Belli d'Italia: una visione per il futuro dei territori' - (Ufficio stampa)
'I Borghi più Belli d'Italia: una visione per il futuro dei territori' - (Ufficio stampa)
14 luglio 2026 | 11.17
Rossana Lo Castro
LETTURA: 2 minuti

Tradizione, cultura e nuove prospettive dell’innovazione tecnologica si incontrano all’Università Luiss per tracciare le traiettorie di sviluppo dei piccoli centri italiani, in un dibattito che unisce eccellenza accademica e valorizzazione delle realtà locali. E' il cuore dell’evento 'I Borghi più Belli d'Italia: una visione per il futuro dei territori', in programma domani, mercoledì 15 luglio, allo spazio The Dome 2 del Campus di viale Romania 32 e durante il quale verrà presentata, in anteprima nazionale, la nuova Guida dell'associazione 'I Borghi più Belli d'Italia'. L'iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i borghi italiani dove l’arte, il buon cibo e le bellezze paesaggistiche continuano a rappresentare uno dei principali elementi distintivi di attrattività oltre confine. Custodi di un'identità millenaria e di un’eredità materiale e immateriale unica, questi luoghi sono oggi chiamati a confrontarsi con cambiamenti epocali e sfide decisive: dalla sostenibilità del turismo al contrasto dello spopolamento, fino alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

L'evento prenderà il via alle 10.30 con la presentazione della nuova edizione della Guida de 'I Borghi più Belli d'Italia', affidata a due dei fondatori: Fiorello Primi, presidente, e Claudio Bacilieri, direttore responsabile della Guida e della rivista Borghi Magazine, pubblicate da Ser Servizi. Il volume rappresenta uno degli strumenti più significativi dell’associazione – nata nel 2002 all'interno della Consulta del turismo dell'Anci e oggi composta da 382 Comuni selezionati secondo rigorosi criteri di qualità – per raccontare l’Italia meno conosciuta e promuovere un turismo consapevole, capace di valorizzare le eccellenze diffuse e le loro economie. Seguirà la tavola rotonda dedicata all'evoluzione del turismo culturale e alle strategie e politiche per la promozione dei territori nell'era dell'intelligenza artificiale, che approfondirà, in particolare, l’impatto delle nuove tecnologie sui borghi come luoghi più accessibili, vivi, capaci di custodire la memoria ma anche di generare nuovi significati.

L'incontro, introdotto da Francesco Maria Spanò, direttore dell'Area Culture & Identity Development della Luiss, riunirà rappresentanti di istituzioni, mondo accademico, imprese e cultura. Tra i partecipanti: Sebastiano Maffettone (Luiss Guido Carli); Roberta Strusi, (ministero del Turismo); Vincenzo Lomonaco (Luiss Guido Carli); Antonio Barreca, (Federturismo Confindustria); Patrizia Renzetti (HuffPost); Luciano Monti (Fondazione RiES); Giorgio Midulla (Luiss Guido Carli); Fabiana Di Donato (Treccani Accademia); Rocco Orefice (Associazione Marchi Storici d'Italia); Claudio Mattia Serafin (ministero del Turismo); Stefano Aluffi Pentini (Associazione Dimore Storiche Italiane); Giuseppe Roma (Touring Club Italiano); Marco Cattaneo (National Geographic Italia); Giovanni Machetti (Poste Italiane); e Marco Vulpiani (Deloitte).

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Università Luiss I Borghi più Belli d'Italia tradizione innovazione tecnologica turismo culturale intelligenza artificiale
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