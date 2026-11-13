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I cyberattacchi spaventano i social, 60 milioni di interazioni in 10 giorni

L'indagine Socialcom per Adnkronos: il 61% degli utenti si interroga principalmente sulla sicurezza e sulla vulnerabilità delle strutture

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13 novembre 2026 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oltre 60 milioni di interazioni e 4 milioni di conversazioni negli ultimi 10 giorni. Allarme e incertezza: è questo il quadro delineato dalla nuova ricerca di Socialcom sugli attacchi hacker, condotta in collaborazione con la piattaforma Social Data per Adnkronos, presentata questa mattina dal Presidente Luca Ferlaino ad Agorà' su Rai Tre.

L’analisi evidenzia che ogni post pubblicato sull’argomento ha generato in media 15 interazioni, con picchi di coinvolgimento registrati in corrispondenza degli episodi che hanno riguardato supermercati, aerei e scuole. Il quadro emotivo che emerge dalla rete è nettamente dominato da sentimenti negativi: sei utenti su dieci esprimono forte allarme, mentre un italiano su tre manifesta paura, frustrazione o preoccupazione, e il 14% dichiara incertezza per il futuro.

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Nelle conversazioni social, il 61% degli utenti si interroga principalmente sulla sicurezza e sulla vulnerabilità delle strutture, mentre la metà discute delle email, delle cyber minacce e della loro effettiva credibilità. A seguire, un terzo degli interventi affronta il tema delle bombe annunciate e un quarto approfondisce il concetto di “guerra ibrida”.

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Analizzando nel dettaglio quale episodio abbia generato il livello maggiore di ansia tra gli utenti, emerge che le minacce alle scuole registrano un picco dell’86% di paura nelle conversazioni, seguite da quelle indirizzate ai supermercati, che toccano il 77%, e dagli allarmi riguardanti gli aerei, al 71%.

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"La minaccia cyber - spiega Ferlaino - supera la dimensione tecnologica, trasformandosi in un fattore di preoccupazione collettiva” . “Il fatto che siano le scuole a generare i livelli più elevati di paura dimostra come l’insicurezza si amplifichi quando vengono coinvolti i luoghi simbolici della protezione e della quotidianità.”

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