Iannone (L'Alba del Terzo Millennio): "Il Premio nato nel 1996 continua a difendere valori laici e cristiani della buona politica"

"Il Premio 'Le Ragioni della nuova politica' è nato quasi trent'anni fa e fondato sull'idea che, anche nei momenti più difficili, la società abbia bisogno di una luce capace di orientare il dibattito pubblico e il pensiero civile". Queste le parole di Sara Iannone, presidente L'Alba del Terzo Millennio Aps Ets, l'ente che ha istituito il Premio 'Le Ragioni della nuova politica' nel 1996 e che è giunto alla XXII edizione, celebrata a Roma nella sala Vanvitelli dell'Avvocatura generale dello Stato.