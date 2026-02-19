circle x black
Idi-Irccs Roma, nasce Centro di ricerca Padre Antonio Lodovico Sala

Un passo avanti nella dermatologia di precisione grazie alla sinergia tra l'istituto e Fondazione Roma

19 febbraio 2026 | 12.19
Redazione Adnkronos
Con l'inaugurazione del Centro di ricerca Padre Antonio Lodovico Sala l'Idi-Irccs, Istituto dermopatico dell'Immacolata di Roma, si dota di nuovi e moderni ambienti, pensati per facilitare l'incontro delle persone e lo scambio di idee. Spazi aggiuntivi che si affiancano ai laboratori di ricerca dell'istituto, dove ricercatori, medici, ingegneri e altre professionalità potranno lavorare in interdisciplinarità, forti di un patrimonio informativo costantemente alimentato con i dati generati quotidianamente dalla pratica clinica. Il progetto si inserisce nel più ampio programma pluriennale 'La dermatologia di precisione e personalizzata: il padiglione Fondazione Roma', avviato nel 2023 all'Idi grazie a un contributo complessivo di 6 milioni di euro stanziato da Fondazione Roma, finalizzato al rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e scientifica dell'istituto mediante l'acquisizione di avanzate attrezzature elettromedicali e dei relativi sistemi hardware e software.

Alessandro Zurzolo, consigliere delegato della Fondazione Luigi Maria Monti proprietaria dell'Idi-Irccs, ricorda che "il Dipartimento di Dermatologia dell'Idi ha chiuso il 2025 con 309mila prestazioni di dermatologia, di cui oltre 12mila prestazioni di Diagnostica dermatologica, rese nell'apposito Centro di Diagnostica dermatologica avanzata che può contare su un parco tecnologico unico nel suo genere". Come sottolineato dal reverendo padre Giuseppe Pusceddu, presidente della Fondazione Luigi Maria Monti, "l'opera rientra nel più ampio progetto dedicato alla dermatologia di precisione e personalizzata, realizzato con il fondamentale contributo della Fondazione Roma; alla Fondazione Roma e al suo presidente Franco Parasassi va la nostra gratitudine". Parasassi evidenzia che "la Fondazione Roma sostiene interventi che rafforzano le eccellenze sanitarie del territorio e generano valore duraturo per la comunità. Il progetto dell'Idi coniuga innovazione tecnologica, ricerca scientifica e qualità dell'assistenza, contribuendo a rendere sempre più avanzata e accessibile la dermatologia di precisione. E' un investimento che guarda al futuro della sanità e al benessere delle persone".

Il centro si sviluppa su una superficie di oltre 450 mq articolata in sale attrezzate per l'attività dei ricercatori e un'aula multimediale per l'organizzazione di convegni scientifici e riunioni a distanza. Nella stessa mattinata sono stati anche inaugurati nuovi ambulatori dermatologici e l'Aula Ichnusa dedicata agli studenti del corso di laurea in Scienze infermieristiche.

Tag
Idi Irccs Roma Istituto dermopatico dell’Immacolata Fondazione Luigi Maria Monti Fondazione Roma
