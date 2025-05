Quasi due milioni di interazioni, emoticon, parole chiave, ma anche migliaia di nuovi follower per gli account del Vaticano. Come cambia il Conclave, ormai sempre più social, lo racconta la società di analisi Arcadia, che in un instant mood fa una fotografia del primo giorno "sottochiave". (I DATI)

Sono state 1.946.945 le reaction totali raccolte nelle ultime 12 ore dai post pubblici su Instagram e Facebook con la parola "black smoke" e "fumata nera", 798.836 quelle su X. Tra questi, ad aver incassato il maggior numero di commenti, reazioni e condivisioni è quello pubblicato dall'account Instagram di intrattenimento e notizie "Pubity", che ha ottenuto nella sola mattina di ieri 170.155 reaction. Su 'X' invece il post che ha incassato più interazioni è quello pubblicato da Pop Crave,, con 135.497 reaction.

Follower in crescita per gli account social ufficiali del Dicastero della Comunicazione Vaticano. In particolare, cinque account Vatican News hanno totalizzato una crescita di oltre 300mila nuovi follower. In occasione del conclave del 2013, quello che elesse papa Francesco, su Twitter fu creato anche un account dedicato al comignolo @ConclaveChimneey, che dal 1914 viene montato sul tetto della Cappella Sistina. "Sbuffo fumo nero quando non c'è un nuovo papa, e fumo bianco quando c'è un nuovo papa", la sua 'bio'.

E ancora: l'hashtag #conclave, scritto dagli utenti con l'iniziale minuscola, ottiene nelle ultime ore il maggior numero di utilizzati: 7.8 mila, doppiando quasi lo stesso termine con l'iniziale maiuscola. Tra le 50 emoji più utilizzate dagli utenti online per commentare il primo giorno del conclave, le mani congiunte in preghiera (poco importi che in realtà l'emoticon in questione abbia altro significato, ndr) e la bandiera dello Stato pontificio, insieme al lampeggiante della breaking news. Positivo - al 54.1% contro il 45.9% di negativo - il sentiment degli utenti che hanno manifestato una loro reaction sul tema del conclave e della fumata nera. Primo posto, nella classifica geografica delle città dove si è registrato il maggior numero di conversazioni digitali, Roma, seguita da Città del Messico, Madrid, Manila e Lima.