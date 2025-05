Il diamante blu più raro venduto per 18,4 milioni di euro

Un momento storico per il mondo dell'alta gioielleria si è consumato a Ginevra, dove Sotheby's ha battuto all'asta uno dei diamanti blu più straordinari mai visti: "The Mediterranean Blue", una pietra da 10,03 carati classificata come 'Fancy Vivid Blue', è stata venduta per 17,9 milioni di franchi svizzeri, pari a circa 18,4 milioni di euro. La cifra finale, equivalente a 21,5 milioni di dollari, è stata raggiunta dopo un'intensa battaglia tra due offerenti durata quasi tre minuti.

Ad aggiudicarsi il gioiello, come riferisce l'Adnkronos, è stata una collezionista privata americana, che ha partecipato telefonicamente tramite il vicepresidente del dipartimento Gioielli di Sotheby's per le Americhe, Frank Everett. Un'acquisizione destinata a far epoca.

Scoperto solo nel 2023 nelle leggendarie miniere Cullinan del Sudafrica, "The Mediterranean Blue" è diventato fin da subito una celebrità nel settore. La sua presentazione ufficiale è avvenuta ad Abu Dhabi lo scorso marzo, durante la prima esposizione di Sotheby's negli Emirati, dove il diamante è stato protagonista assoluto accanto ad altre sette gemme eccezionali, per un valore complessivo di oltre 100 milioni di dollari. Un tour internazionale lo ha poi portato in Medio Oriente, Asia e Stati Uniti, suscitando ovunque grande entusiasmo tra collezionisti e intenditori.

"È stato un privilegio eccezionale gestire la vendita di un diamante così raro e perfetto", ha dichiarato Quig Bruning, responsabile del settore Gioielli per le Americhe, l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa di Sotheby's, nonché banditore dell'asta. "Questo risultato straordinario conferma non solo la crescente passione globale per le gemme rare, ma anche una chiara tendenza tra i collezionisti a puntare sulla qualità assoluta".

Il successo di "The Mediterranean Blue" ha trainato un'asta da record: il totale delle vendite ha superato i 42 milioni di franchi svizzeri, con il 99% dei lotti venduti in valore e il 97% in quantità. In particolare, il colore blu si è rivelato il protagonista indiscusso. Tra gli altri pezzi notevoli, un anello con diamante blu chiaro da 5,83 carati è stato venduto per 1,2 milioni di franchi (circa 1,24 milioni di euro), mentre un pendente con diamante blu da 4,05 carati ha raggiunto i 952.500 franchi (circa 980 mila euro). Grande successo anche per una coppia di diamanti bianchi cuscino da oltre 23 carati ciascuno, venduti insieme per oltre 3,2 milioni di franchi, e per una raffinata collana/spilla firmata Van Cleef & Arpels, battuta per più di tre volte il suo valore stimato iniziale.

Ma nulla ha potuto competere con il fascino magnetico del protagonista assoluto dell'asta. Con la sua purezza VS2, la forma cuscino modificata e una tonalità blu intensa, "The Mediterranean Blue" ha conquistato il massimo grado di colore attribuibile dal Gemological Institute of America. È anche un raro diamante di tipo IIb, una categoria che rappresenta meno dello 0,5% di tutti i diamanti esistenti.

La pietra, originata da un diamante grezzo da 31,94 carati, è stata studiata per oltre un anno prima di essere tagliata. Il processo di lavorazione ha richiesto sei mesi di pianificazione e precisione estrema per trovare il perfetto equilibrio tra dimensioni, chiarezza e intensità cromatica. Il risultato è una gemma che unisce il rigore tecnico al massimo splendore visivo.

Il fascino dei diamanti blu, da sempre amatissimi ma estremamente rari, è stato alimentato anche dalla storia della miniera Cullinan, da cui provengono alcuni dei diamanti più famosi al mondo. Tra questi, la "Blue Moon of Josephine" (12,03 carati, venduta nel 2015 per 48,5 milioni di dollari) e "The De Beers Blue" (15,10 carati, battuta nel 2022 per 57,5 milioni di dollari). Meno dello 0,1% di tutti i diamanti estratti mostra una qualunque traccia di colore blu, e una percentuale ancora più ridotta riceve la classificazione di 'Fancy Vivid Blue'.

