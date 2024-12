"Il Giubileo di Papa Francesco" nel nuovo libro del direttore del Tg2 Antonio Preziosi

Il saggio, con prefazione di monsignor Rino Fisichella, è una vera e propria guida spirituale e pratica che offre un approfondimento utile per vivere con consapevolezza l'Anno Santo del 2025

Che cos'è un Giubileo? Lo spiega Antonio Preziosi, giornalista, scrittore ed esperto di comunicazione, direttore del Tg2 e studioso di questioni religiose e vaticane, nel suo ultimo libro, "Il Giubileo di Papa Francesco - Riflessioni sull'Anno Santo e sul suo significato" (Newton Compton Editori, pagg. 192, 12 euro).

Il saggio di Preziosi, una vera e propria guida spirituale e pratica, offre un approfondimento utile per vivere con consapevolezza l'Anno Santo del 2025. Il prossimo Giubileo, dedicato alla speranza, riprende - secondo l’Autore - molti dei temi del Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da papa Francesco nel 2015. Anche perché è proprio la misericordia la linea che unisce tutti gli anni giubilari, ordinari e straordinari, che si sono susseguiti dal Concilio a oggi. Si tratta di un concetto che percorre i pontificati di Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI fino a papa Francesco: l’accesso del peccatore all’indulgenza e la speranza di ottenere il perdono delle proprie colpe sono centro di questo Anno Santo che, come tutti i giubilei, si caratterizzerà con riti antichi e suggestivi come l’apertura della Porta Santa e della pratica del pellegrinaggio giubilare verso Roma.

Il testo ha la prefazione di monsignor Rino Fisichella, incaricato dal Papa dell’organizzazione dell’Anno Santo.