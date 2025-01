Il Papa 'annuncia' Che tempo che fa' in onda stasera. Nell’Angelus di oggi, insieme all’appello a combattere ogni forma di antisemitismo alla vigilia dell’80esimo anniversario dalla liberazione di Auscwitz, Papa Francesco ha invitato i fedeli a sintonizzarsi- se lo vorranno - con la trasmissione di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’ sul Nove dove stasera sarà ospite Edith Bruck, la poetessa ungherese testimone della Shoah. La trasmissione di Fazio via X ha prontamente ringraziato il Pontefice per il ‘lancio’.

“Domani - ha detto stamani Bergoglio all’Angelus - ricorre la Giornata della Memoria. Oggi, se volete, la brava poetessa Edith Bruck potete ascoltarla nel programma ‘Che Tempo Che Fa’”. La trasmissione di Fazio via X ha ringraziato prontamente : “Ringraziamo Papa Francesco per le parole pronunciate durante L’Angelus di oggi. #CTCF”.