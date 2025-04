"Ho visto mia sorella l'ultima volta domenica 23 marzo quando è venuta a Terni. Era tranquilla e non mi ha parlato di nessun problema. Quella è stata l'ultima volta che sono sicuro di aver parlato con mia sorella. Non sono certo che sia stata lei a scrivere i messaggi che ho ricevuto dopo quel giorno". Così Leon, il fratello minore di Ilaria Sula, la ragazza uccisa a coltellate e poi chiusa in una valigia, arrivato nella Capitale con alcuni parenti. "Lui lo conoscevo, sono stati un anno insieme ma si erano lasciati - ha aggiunto - Ci chiediamo perché l'ha fatto. Solo lui può saperlo".