“È stato un anno eccezionale per Marilab, come mai come nella storia di questa azienda. Abbiamo preso il largo, per 2025 continuiamo su questa rotta. Abbiamo tanti progetti e iniziative”. Così Luca Marino, amministratore delegato Marilab, intervenendo alla convention annuale del Gruppo durante la quale sono state presentate le ultime novità legate all'aromaterapia e alla musicoterapia nei centri Marilab.