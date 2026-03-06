circle x black
Cerca nel sito
 

In arrivo vortice spagnolo, sabbia dal deserto e pioggia sull'Italia: il meteo

Le temperature resteranno saldamente sopra la media del periodo per almeno un'altra settimana, garantendo un clima mite

Cielo nuvoloso - (Ipa)
Cielo nuvoloso - (Ipa)
06 marzo 2026 | 09.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sabbia dal deserto sull'Italia e il ritorno della pioggia. Il vasto campo di alta pressione, che ci ha tenuto compagnia per giorni, inizia a mostrare il fianco a un nuovo, affascinante e insidioso protagonista: il ciclone Iberico-Algerino. Il vortice depressionario dal Nord Africa è associato a un graduale peggioramento: alcune piogge dalla Sardegna si estenderanno verso la Sicilia, il Sud peninsulare e, in modo più localizzato, verso le regioni del Centro nella giornata di domenica 8 marzo.

Il fenomeno della 'Neve rossa'

Ma la vera particolarità di questa ondata di maltempo non sarà la pioggia, bensì ciò che pioverà dal cielo. Il ciclone sta infatti letteralmente pescando aria dal cuore del Sahara, sollevando tonnellate di polvere e sabbia. E questa sabbia in sospensione sta compiendo un viaggio incredibile, risalendo l'intera Europa fino a raggiungere persino la Scandinavia. Laddove questa sabbia incontrerà le precipitazioni nevose, darà vita al suggestivo fenomeno della 'Neve Rossa' (o neve rosa) sottolinea iLMeteo.it.

Si tratta di un fenomeno meteorologico che si verifica quando i fiocchi di neve si legano al pulviscolo sahariano in sospensione nell'atmosfera; cadendo al suolo, il manto nevoso assume una colorazione che va dal rosa salmone al rossastro. Nei prossimi giorni potremo ammirare la neve rossa sui Pirenei, sulle cime più alte dei nostri Appennini e, cosa ancor più straordinaria, sulle montagne della lontanissima Norvegia.

In Italia, come detto, avremo piogge sulle Isole maggiori in locale estensione alla metà meridionale del Paese, mentre le temperature resteranno saldamente sopra la media del periodo per almeno un'altra settimana, garantendo un clima mite.

Il termometro con valori tipici di Aprile sarà una splendida notizia per la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 nella magica cornice dell'Arena di Verona.

Caldo anomalo

Ma quando finirà questo caldo anomalo? I modelli indicano un probabile, drastico cambio di circolazione, con l'arrivo di piogge organizzate e un netto calo termico. La data cerchiata in rosso sul calendario cade proprio subito dopo venerdì 13 marzo. Porterà sfortuna? Per i superstiziosi forse sì, ma per le nostre montagne e le riserve idriche sarà una vera e propria benedizione dopo il caldo anomalo delle ultime settimane.

Nel dettaglio

Oggi, venerdì 6 marzo - Al Nord: tra nebbie, schiarite e clima piacevole. Al Centro: parzialmente soleggiato e mite. Al Sud: maltempo a tratti intenso su Sardegna e Sicilia, sereno o velato altrove.

Domani, sabato 7 marzo - Al Nord: soleggiato. Al Centro: piovaschi tra Toscana e Lazio. Al Sud: tante nuvole, piovaschi irregolari.

Domenica 8 marzo - Al Nord: velato. Al Centro: instabile su Maremma, bassa Umbria, Lazio e rilievi. Al Sud: piogge sparse su Campania, Basilicata e Puglia.

Tendenza: nuova settimana più piovosa al Centro-Sud.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo italia italia neve rossa meteo italia oggi e domani meteo italia news
Vedi anche
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza