Sabbia dal deserto sull'Italia e il ritorno della pioggia. Il vasto campo di alta pressione, che ci ha tenuto compagnia per giorni, inizia a mostrare il fianco a un nuovo, affascinante e insidioso protagonista: il ciclone Iberico-Algerino. Il vortice depressionario dal Nord Africa è associato a un graduale peggioramento: alcune piogge dalla Sardegna si estenderanno verso la Sicilia, il Sud peninsulare e, in modo più localizzato, verso le regioni del Centro nella giornata di domenica 8 marzo.

Il fenomeno della 'Neve rossa'

Ma la vera particolarità di questa ondata di maltempo non sarà la pioggia, bensì ciò che pioverà dal cielo. Il ciclone sta infatti letteralmente pescando aria dal cuore del Sahara, sollevando tonnellate di polvere e sabbia. E questa sabbia in sospensione sta compiendo un viaggio incredibile, risalendo l'intera Europa fino a raggiungere persino la Scandinavia. Laddove questa sabbia incontrerà le precipitazioni nevose, darà vita al suggestivo fenomeno della 'Neve Rossa' (o neve rosa) sottolinea iLMeteo.it.

Si tratta di un fenomeno meteorologico che si verifica quando i fiocchi di neve si legano al pulviscolo sahariano in sospensione nell'atmosfera; cadendo al suolo, il manto nevoso assume una colorazione che va dal rosa salmone al rossastro. Nei prossimi giorni potremo ammirare la neve rossa sui Pirenei, sulle cime più alte dei nostri Appennini e, cosa ancor più straordinaria, sulle montagne della lontanissima Norvegia.

In Italia, come detto, avremo piogge sulle Isole maggiori in locale estensione alla metà meridionale del Paese, mentre le temperature resteranno saldamente sopra la media del periodo per almeno un'altra settimana, garantendo un clima mite.

Il termometro con valori tipici di Aprile sarà una splendida notizia per la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 nella magica cornice dell'Arena di Verona.

Caldo anomalo

Ma quando finirà questo caldo anomalo? I modelli indicano un probabile, drastico cambio di circolazione, con l'arrivo di piogge organizzate e un netto calo termico. La data cerchiata in rosso sul calendario cade proprio subito dopo venerdì 13 marzo. Porterà sfortuna? Per i superstiziosi forse sì, ma per le nostre montagne e le riserve idriche sarà una vera e propria benedizione dopo il caldo anomalo delle ultime settimane.

Nel dettaglio

Oggi, venerdì 6 marzo - Al Nord: tra nebbie, schiarite e clima piacevole. Al Centro: parzialmente soleggiato e mite. Al Sud: maltempo a tratti intenso su Sardegna e Sicilia, sereno o velato altrove.

Domani, sabato 7 marzo - Al Nord: soleggiato. Al Centro: piovaschi tra Toscana e Lazio. Al Sud: tante nuvole, piovaschi irregolari.

Domenica 8 marzo - Al Nord: velato. Al Centro: instabile su Maremma, bassa Umbria, Lazio e rilievi. Al Sud: piogge sparse su Campania, Basilicata e Puglia.

Tendenza: nuova settimana più piovosa al Centro-Sud.