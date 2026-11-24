Un bambino che diventa miope a sei anni ha davanti a sé un lungo periodo durante il quale il suo difetto visivo può peggiorare. E più la miopia aumenta, più cresce il rischio che, con il passare degli anni, si presentino problemi ben più seri della necessità di indossare gli occhiali: dal distacco di retina, alla maculopatia, fino al glaucoma. È anche per questo che la miopia, un tempo considerata soprattutto un difetto della vista, oggi rappresenta una questione di salute pubblica. Nel mondo interessa già miliardi di persone e, secondo le proiezioni, entro il 2050 potrebbe riguardare quasi metà della popolazione mondiale, cioè 4,7 miliardi di individui. In Italia si stimano circa 15 milioni di adulti miopi, ai quali si aggiungono oltre un milione e mezzo di bambini e adolescenti.

Per affrontare un problema destinato a diventare sempre più diffuso, nasce alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e all’Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola il nuovo Centro per la miopia, diretto dal professor Stanislao Rizzo, direttore della Uoc di Oculistica del Policlinico Gemelli. Non si tratterà di un semplice ambulatorio per la prescrizione degli occhiali, ma di una struttura che riunirà prevenzione, diagnosi, controllo della progressione, trattamento delle complicanze e riabilitazione visiva. Un percorso articolato che accompagnerà i pazienti dall'infanzia all'età adulta, offrendo cure e soluzioni innovative anche in caso di comparsa delle complicanze. "Con questo progetto rafforziamo l'impegno del Gemelli nella prevenzione e nella ricerca, mettendo a disposizione dei cittadini un percorso di assistenza che idealmente accompagnerà il paziente dall'infanzia all'età adulta – afferma Daniele Piacentini, direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli –. Investire oggi sulla salute visiva dei bambini significa contribuire a prevenire le disabilità di domani, integrando competenze cliniche, innovazione tecnologica e collaborazione scientifica internazionale".

Sulla diffusione della miopia, "i numeri parlano da soli per quanto riguarda l'impatto epidemiologico. Bisogna inoltre considerare le conseguenze che questa condizione può avere sulla qualità della vita". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sottolineando anche l'importanza del nuovo Centro europeo della miopia. Rocca ha poi annunciato che i lavori per la realizzazione della palazzina che ospiterà la sede definitiva del Centro inizieranno a breve e si concluderanno nell'arco di due anni. "Si tratta di un investimento importante e significativo, reso possibile grazie al contributo determinante dell'Inail. La Regione Lazio è stata brava a intercettare questa opportunità e il Gemelli a valorizzare e sviluppare queste eccellenze". "Ogni anno in Italia registriamo oltre 8.000 infortuni a carico degli occhi e dell'apparato visivo, Nei casi più gravi - ricorda Marcello Fiori, direttore generale Inail - possono provocare conseguenze invalidanti, impedendo alle persone di svolgere attività che prima facevano normalmente. Poter contare su un centro di eccellenza italiano ed europeo, come quello che nasce al Gemelli, rappresenta un elemento fondamentale di cura e assistenza".

"La miopia deve essere affrontata come una malattia cronica ad alto impatto sanitario e sociale – sottolinea il professor Rizzo –. Non basta prescrivere occhiali o lenti a contatto: dobbiamo intervenire precocemente, monitorare la progressione nel tempo e fare ricerca per ridurre le complicanze che, nei casi più gravi, possono portare alla perdita permanente della vista. L’uso diffuso e costante di computer, tablet e smartphone aumenta l’incidenza della miopia in età precoce e richiede nuove ricerche per comprendere come poter non solo correggere, ma curare e prevenire gli effetti più gravi".

Il Centro sarà attivato dal primo dicembre negli spazi dell'Oculistica del Gemelli con i primi quattro ambulatori e laboratori di ricerca e presso l’Ospedale Isola Tiberina con un ambulatorio dedicato ai bambini e agli adolescenti, ma anche agli adulti con miopia elevata o complicata. È l’avvio di un progetto più grande e di grande rilevanza per i cittadini della Regione Lazio e di tutta Italia. La sede definitiva del Centro Europeo della Miopia sarà accolta nel nuovo edificio 'Neurovision Lab', la cui costruzione inizierà il prossimo anno per concludersi entro la primavera del 2029. Il nuovo edificio sarà dotato di 20 ambulatori, 10 laboratori di ricerca, 4 sale operatorie e comprenderà il centro per la ipovisione; sarà un luogo dove clinica, ricerca, formazione ed educazione alla prevenzione coesisteranno in stretta contiguità. Nello stesso edificio sarà ospitato anche il Vickie & Jack Farber Institute per le Neuroscienze sviluppato in collaborazione con la Thomas Jefferson University di Philadelphia; questo consentirà di sviluppare ricerca congiunta su neuroculistica e sulla nuova e promettente branca della "oculomica".

Ma come si può impedire che la miopia di un bambino peggiori? Il primo passo - secondo gli esperti - sarà capire non solo quante diottrie mancano, ma anche perché il difetto sta progredendo. Durante la visita gli specialisti ricostruiranno la storia familiare, le abitudini scolastiche, il tempo trascorso davanti a smartphone, tablet e computer e quello dedicato alle attività all'aperto. Oltre ai tradizionali esami della vista, verrà valutata con la biometria ottica la lunghezza del bulbo oculare, un parametro fondamentale perché molte delle complicanze della miopia sono legate proprio all'allungamento dell'occhio. L'esame del fondo oculare e le fotografie della retina consentiranno inoltre di individuare eventuali alterazioni, anche nelle zone periferiche. Il controllo della progressione sarà altrettanto importante della diagnosi. I bambini potranno essere rivalutati generalmente ogni sei mesi, per verificare se e quanto la miopia stia aumentando. E se la progressione dovesse essere significativa, sarà possibile intervenire con trattamenti che hanno già dimostrato di poterla rallentare: colliri a base di atropina a basse concentrazioni, particolari lenti oftalmiche a defocus periferico o, in casi selezionati, una combinazione dei due approcci.

Ma la prevenzione comincia fuori dall'ambulatorio. Trascorrere una o due ore al giorno all'aperto, evitare un impegno visivo da vicino troppo prolungato e ridurre l'uso continuativo dei dispositivi elettronici sono indicazioni importanti, soprattutto durante gli anni della crescita. La predisposizione genetica conta, ma non basta a spiegare il rapido aumento della miopia osservato negli ultimi decenni. Anche l'ambiente e le abitudini quotidiane hanno un ruolo. "Non esiste una soglia di miopia completamente priva di rischio – sottolinea Rizzo –. Ogni diottria aggiuntiva si associa a un incremento della probabilità di sviluppare patologie oculari degenerative nel corso della vita. Per questo, anche modesti rallentamenti della progressione ottenuti durante l'infanzia e l'adolescenza possono tradursi in una sostanziale riduzione del rischio in età adulta".

La vera sfida - rimarcano dal Centro europeo di miopia - è evitare che un difetto visivo diventi una minaccia per la vista. Nelle forme più elevate (oltre le sei diottrie), l'allungamento del bulbo oculare può provocare alterazioni della retina, favorendo rotture e distacchi retinici, maculopatia miopica e altre complicanze. Il Centro sarà in grado di fronteggiare queste situazioni, attraverso trattamenti laser per determinate lesioni retiniche periferiche, iniezioni intravitreali di farmaci anti-Vegf per le forme di neovascolarizzazione coroideale miopica e, quando necessario, interventi di chirurgia vitreo-retinica. Per gli adulti con miopia stabile sarà inoltre possibile valutare la chirurgia refrattiva, che corregge il difetto visivo ma non elimina i rischi retinici legati alla miopia elevata. Nei casi in cui la malattia abbia già compromesso gravemente la vista, il percorso potrà proseguire con la riabilitazione visiva, grazie alla presenza al Gemelli del Polo Nazionale Ipovisione e Riabilitazione Visiva della Iapb. L'obiettivo è offrire una risposta anche a chi non può più recuperare completamente la funzione visiva, aiutandolo a conservare la maggiore autonomia possibile. Accanto all'assistenza, il nuovo Centro avrà una forte vocazione scientifica. Tra i primi filoni di ricerca ci sarà il confronto tra le diverse tecnologie delle lenti a defocus periferico, per capire quali siano più efficaci nel rallentare la miopia. Un secondo ambito riguarderà lo studio delle alterazioni della retina nei pazienti con miopia elevata, per individuare i segnali che possono anticipare lo sviluppo di complicanze. Sono già stati predisposti protocolli osservazionali dedicati all'evoluzione delle lesioni retiniche periferiche.

Spazio anche all'intelligenza artificiale e agli smart glasses, gli occhiali intelligenti che possono aiutare le persone con grave riduzione della vista a leggere un cartello, riconoscere un oggetto o orientarsi in ambienti poco familiari. Un campo di ricerca che guarda non solo alla malattia, ma anche alla qualità della vita e all'autonomia dei pazienti. La collaborazione tra Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore e Thomas Jefferson University permetterà inoltre di sviluppare progetti che integrano oftalmologia, neuroscienze e analisi avanzata dei dati. "Investire nella prevenzione, nel controllo della progressione e nella ricerca significa ridurre il numero di pazienti che svilupperanno forme severe della malattia e limitare il futuro carico di disabilità visiva – conclude Rizzo –. Con questo Centro vogliamo offrire ai pazienti un punto di riferimento in grado di accompagnarli in ogni fase della vita, dalla prima diagnosi fino al trattamento delle complicanze più severe".