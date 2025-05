In libreria il ritratto di Papa Leone XIV

In principio fu un saluto: "Pace a tutti voi". 8 maggio, loggia centrale della Basilica di San Pietro. Da quel momento, la storia della Chiesa cattolica è entrata in una nuova era. E il 20 maggio, a poco più di dieci giorni da quell'elezione che ha sorpreso e incantato il mondo, uscirà in libreria il primo libro su Papa Leone XIV, firmato da Saverio Gaeta, vaticanista tra i più autorevoli.

Il volume, pubblicato da Salani editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), è molto più di una biografia lampo. È una bussola per orientarsi nella figura di Robert Francis Prevost, il primo Pontefice statunitense della storia, il Papa agostiniano, missionario tra le periferie del mondo e matematico di formazione. Titolo eloquente: "Papa Leone XIV. Il racconto del nuovo Papa e le sfide che dovrà affrontare". Con rigore giornalistico e una narrazione incalzante, Gaeta ricostruisce il percorso del nuovo Pontefice, intrecciando vicende personali e visione pastorale. Dalla sua infanzia nell'Illinois alla missione in Perù, dai primi passi nell'Ordine di Sant’Agostino alla nomina a prefetto per i vescovi sotto Papa Francesco, fino alla svolta storica dell'8 maggio.

"Leone XIV è l'incarnazione del carisma agostiniano: carità e conoscenza", scrive Gaeta. "È la sintesi vivente tra l'evangelizzazione di Giovanni Paolo II, la profondità intellettuale di Benedetto XVI e la tenerezza verso i poveri di Francesco". Un'eredità imponente da raccogliere, eppure, da subito, il nuovo Papa ha dato l'impressione di avere le spalle larghe e una visione nitida.

Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani, racconta il dietro le quinte di questa uscita-lampo: "È stato un lavoro di squadra, costruito in tempi strettissimi e con la massima cura. Come già accadde nel 2013 con Papa Bergoglio, abbiamo sentito il dovere di offrire ai lettori uno strumento serio e accessibile per capire subito chi è la nuova guida della Chiesa".

E la risposta è già alta: il libro sarà in libreria dal 20 maggio e, nello stesso giorno, anche in edicola allegato a Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e Oggi, a testimoniare l'eco popolare dell’evento.

Il libro di Saverio Gaeta non si limita a raccontare, ma riflette. Quali saranno le priorità del pontificato di Leone XIV? Come gestirà i processi di riforma in corso? Che ruolo giocherà nella geopolitica globale e nella difesa dei diritti umani? Che volto darà alla Chiesa in un mondo sempre più frammentato e in cerca di senso? Il Papa, racconta Gaeta, è uomo di ponti, non di muri. E il suo stile – semplice, concreto, senza orpelli – sembra già parlare a credenti e non credenti, cattolici e laici, in un linguaggio universale. In un momento in cui il bisogno di leadership etica è sentito in tutto il mondo, "Papa Leone XIV" si presenta come un testo prezioso per chi vuole capire non solo chi è il nuovo Papa, ma soprattutto dove sta andando la Chiesa. Un libro da leggere tutto d’un fiato. Perché la storia - anche quella spirituale - si scrive giorno per giorno. E, talvolta, si legge anche in libreria.

(di Paolo Martini)