Nonostante il calendario segni metà maggio, l’estate sembra ancora un miraggio lontano. Il nostro Paese si appresta infatti a vivere una settimana estremamente dinamica, caratterizzata da un continuo passaggio di fronti perturbati che ricorderanno più il volto mutevole della primavera inoltrata che l'inizio della stagione calda.

Il Centro-Nord sarà il settore più colpito, con rovesci e temporali frequenti che manterranno le temperature su valori piuttosto contenuti. Anche il Sud, sebbene possa godere di fasi più asciutte e qualche schiarita in più, resterà inserito in questo flusso instabile e fresco, lontano da ondate di calore fuori stagione. La ventilazione sostenuta da Ovest agiterà i mari, con il rischio di mareggiate sulle coste esposte, in particolare sulla Liguria nella giornata di oggi lunedì 11 maggio.

Sebbene non arrivi il caldo africano, l'instabilità sarà alimentata da un fattore tipico di metà maggio: il forte irraggiamento solare. Anche brevi momenti di sole in questo periodo riescono a scaldare rapidamente il suolo, accumulando energia termica nei bassi strati. E' proprio questa dinamica a innescare temporali anche violenti, spesso accompagnati da grandinate, che colpiranno in modo intermittente e localizzato.

Per chi sperava nell'arrivo definitivo del caldo stabile, le notizie non sono incoraggianti. Maggio ha iniziato il suo percorso zoppicando e sembra intenzionato a proseguire su questa linea almeno fino al 20 del mese. Al momento, i modelli matematici non intravedono rimonte anticicloniche degne di nota, capaci di instaurare un regime estivo duraturo.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 11 maggio - Al Nord: instabile con piogge, locali temporali e grandinate. Al Centro: rovesci su Toscana e Umbria. Al Sud: nubi sparse.

Domani, martedì 12 maggio - Al Nord: residui rovesci al mattino sul Friuli, poi sereno ovunque. Al Centro: poco nuvoloso. Al Sud: sereno o poco nuvoloso.

Mercoledì 13 maggio - Al Nord: molto nuvoloso, ma asciutto. Al Centro: instabilità diffusa. Al Sud: instabile su Campania, Basilicata e Puglia, schiarite altrove.

Tendenza: altre piogge sia giovedì sia venerdì, intensa perturbazione tra sabato e domenica.