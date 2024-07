Alitalia mette in vendita l'aereo intitolato al pilota Alberto Nassetti, primo ufficiale dell'ex compagnia di bandiera morto a 27 anni, 30 anni fa, durante un volo di collaudo a Tolosa. Per il Boeing 777-200ER, in realtà, un'offerta, pari a 8,15 milioni di dollari (circa 7,5 milioni di euro), c'è già stata a giugno scorso. Ma i commissari straordinari dell'azienda, puntando ad una vendita "alle migliori condizioni di mercato", stanno verificando "l’eventuale sussistenza di offerte migliorative", si legge nel documento di Alitalia che invita a formulare proposte per l'acquisto. Una notizia che è 'volata' anche tra gli account digitali specializzati in aviazione dove sono fioccati diversi commenti che suggeriscono al governo di acquistarlo e affidarlo al 31° Stormo dell'Aeronautica Militare che si occupa dei voli di Stato, cosa che tra l'altro "permetterebbe (dice un utente) di mantenere viva la memoria di un valente pilota Alitalia" insignito nel 2005 dall'ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, della Medaglia d'oro al merito civile. Nassetti fu, infatti, il primo pilota civile al mondo a tornare idoneo al volo dopo aver subito una operazione al cervello per l’asportazione di un tumore.

"È stato emozionante vedere per tanti anni il nome di Alberto su aerei di lungo raggio della flotta Alitalia, prima il Boeing 767 poi il 777. Mio fratello ha, in un certo modo, continuato a volare in tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Canada, dall’Argentina al Brasile, dal Giappone alla Corea del Sud", commenta all'Adnkronos Filippo Nassetti, autore del libro dedicato al fratello 'Molte aquile ho visto in volo'. "Sarebbe bellissimo se continuasse a volare, con una missione ancora più alta, quella di accompagnare le istituzioni italiane all’estero e essere lui stesso ambasciatore della nostra nazione", aggiunge Nassetti al quale sembra non dispiacere affatto l'idea di 'un aereo di Stato' con il nome di Alberto.

I commissari di Alitalia, in amministrazione straordinaria, invitano - si legge ancora nel documento - "i soggetti interessati a formulare offerte vincolanti" per l’acquisto dell'aeromobile Boeing 777-200ER, registrato I-Disu, insieme ai "motori di pertinenza GE90-94B", entro e non oltre il 6 settembre 2024. Non è la prima volta che i commissari tentano di vendere il velivolo, era già successo nell’aprile 2022, ma l'operazione non andò a buon fine.