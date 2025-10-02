circle x black
Tre morti in un incidente sull'Aurelia a Grosseto

Coinvolti un furgone, un'auto e un mezzo pesante. Ci sono 5 feriti, tra cui due bambini

Il lugo dell'incidente
02 ottobre 2025 | 11.25
Redazione Adnkronos
Grave incidente stradale oggi giovedì 2 ottobre sull’Aurelia a Grosseto, in direzione nord verso Livorno. Tre mezzi - un furgone, un'auto e un mezzo pesante - si sono scontrati violentemente poco dopo le 9 di stamattina. Lo scontro ha provocato 3 morti e 5 feriti, tra cui due bambini.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118 dell'Asl Toscana sud est. Considerata la gravità della situazione, sono stati attivati anche due elicotteri Pegaso: Pegaso 2 ha trasportato due feriti in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, mentre Pegaso 1 ha trasferito un altro ferito in codice 2 all’ospedale di Careggi, a Firenze.

Altri due feriti, un uomo di 31 anni e un minore, sono stati soccorsi dall’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, con infermiere a bordo, e portati in codice 3 al Pronto Soccorso di Grosseto.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Al momento non sono state rese note le identità delle vittime. Il traffico sull’Aurelia ha subito pesanti rallentamenti.

