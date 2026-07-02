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Auto fuori strada nel Mantovano, morto 38enne: gravi i figli di 5 e 10 anni

Sulla strada provinciale 56. L'uomo vrebbe perso il controllo del mezzo. I due ragazzini sono in pericolo di vita

Ambulanza e vigili del fuoco - (IPa)
Ambulanza e vigili del fuoco - (IPa)
02 luglio 2026 | 09.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incidente stradale mortale lungo la strada provinciale 56 a Marcaria, in provincia di Mantova. La vittima è Sultan Azizi, un cittadino afgano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo che era alla guida di una Toyota Corolla, per cause ancora da accertare, in località San Michele in Bosco ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada. L'impatto è avvenuto intorno alle 23.45. Per estrarre la vittima dalle lamiere della vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, i sanitari del 118, immediatemente intervenuti sul posto, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Nell'auto insieme al 38enne viaggiavano anche i due figli dell'uomo di 5 e 10 anni, entrambi trasportati in codice rosso all’ospedale di Mantova in gravissime condizioni e in pericolo di vita. Nella notte le condizioni del bambino di 10 anni sono peggiorate, rendendo necessario il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Brescia. La salma del 38enne è stata trasportata alla camera mortuaria di Mantova per il successivo esame autoptico. L'auto è stata posta sotto sequestro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Marcaria e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viadana.

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