circle x black
Cerca nel sito
 

Chieti, scontro frontale tra due auto: morti un 16enne e la zia 23enne al volante

Claudio Santavenere era figlio dell’assessora di San Salvo Carla Esposito

Ambulanza e carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
Ambulanza e carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
04 settembre 2026 | 17.23
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Tragico incidente frontale intorno alle 2.30 della notte scorsa fra due auto a San Salvo, in provincia di Chieti. A perdere la vita un ragazzo di 16 anni morto insieme alla zia di 23 anni che era al volante di una Fiat Grande Punto. Il ragazzo si chiamava Claudio Santavenere ed era il figlio dell’assessora di San Salvo Carla Esposito.

Altri due giovanissimi a bordo dell'altra auto, una Fiat Bravo, sono rimasti feriti e sono ora ricoverati all'ospedale 'San Pio' di Vasto. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e chiarire la dinamica dell'impatto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente scontro frontale incidente oggi incidente chieti chieti
Vedi anche
Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video
Urso sale in cattedra a Cernobbio e interroga i giornalisti sull'inflazione - Video
Castellitto, Porcaroli e Morrone in 'The Gentlemen 2': "Oggi non c'è nulla di più seducente del male"
Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla terza giornata - Videonews dalle nostre inviate
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video
Venezia 83, Orlando Bloom infiamma il red carpet per 'Bucking Fastard' - Video
Omicidio-suicidio a Ostia, uomo si getta dal quarto piano: in casa trovata morta la madre - Videonews dalla nostra inviata
Venezia 83, Alessandro Borghi: "L'indifferenza non mi appartiene, a mio figlio insegnerò ad aiutare gli altri"
Benedetta Rossi in lacrime nel primo video dopo l'adozione: "Siamo nel pieno del turbine delle emozioni"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza