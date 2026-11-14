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Scontro in galleria sulla statale 107 nel Cosentino, quattro morti e un ferito grave

Tre delle quattro vittime sono riconducibili allo stesso nucleo familiare, la quarta era alla guida dell'altra vettura

Incidente in galleria, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Incidente in galleria, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
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14 novembre 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gravissimo incidente oggi, sabato 14 novembre, nella galleria 'Fiego' sulla Statale 107 Silana Crotonese in provincia di Cosenza. Due auto si sono scontrate in una galleria nel Comune di San Fili. Il tragico bilancio è di quattro morti e un ferito grave.

Tre delle quattro vittime, che viaggiavano insieme a bordo di una Jaguar, sono riconducibili allo stesso nucleo familiare e sono tutte ultracinquantenni. La quarta vittima si trovava alla guida dell'altra vettura coinvolta nell'impatto, una Opel Mokka. Ferita in maniera grave una quinta persona, a bordo della Jaguar, trasferita in ospedale e affidata alle cure dei sanitari.

I soccorsi e i rilievi sulla dinamica

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, il 118 con l'ausilio dell'elisoccorso e personale Anas. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Rende, guidati dal capitano Andrea Aiello, con il coordinamento della Procura di Cosenza.

Statale 107 chiusa in entrambe le direzioni

La strada statale 107 Silana Crotonese è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia in attesa dell'arrivo del magistrato di turno per l'autorizzazione alla rimozione delle salme e dei veicoli coinvolti.

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