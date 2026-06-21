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Savona, dopo l'incidente mortale posta video e ride: "Abbiamo rotto tutto". Poi le scuse

21 giugno 2026 | 08.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nei momenti successivi all'incidente avvenuto sull'Aurelia a Ceriale - a causa del quale ha poi perso la vita la 23enne Sofia Barberi, travolta da un'auto mentre era a bordo del suo scooter con un'amica - uno dei giovani coinvolti, passeggero della Fiat 500 che ha colpito lo scooter, ha preso il telefono e registrato un video poi finito tra le stories di Instagram.

Nel filmato il giovane, con tono allegro e probabilmente in stato di alterazione dovuto all'alcol, si lascia andare a frasi choc: "Ve lo giuro, questa è morta, abbiamo rotto tutto stanotte", dice. Poi, rivolgendosi a un amico inquadrato per qualche secondo, aggiunge: "Per un mese niente lavoro, fratello, tentato omicidio ci hanno fatto". Il video è diventato rapidamente virale. Nel pomeriggio lo stesso ragazzo ha pubblicato un'altra storia per chiedere scusa. "Chiedo scusa per quello che ho pubblicato – ha detto – Non avevo capito la gravità della situazione, sono un cog…, me ne vergogno". E ancora: "Avete tutte le ragioni del mondo, ero ubriaco e non capivo la situazione".

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incidente mortale savona savona video incidente sofia barbieri
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