Un morto e un giovane gravemente ferito è il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina attorno alle 10 tra tre auto e un mezzo pesante sulla Strada Statale 51 Alemagna sul Ponte Cadore, in provincia di Belluno. Sul posto i Vigili del fuoco di Pieve di Cadore e dalla centrale di Belluno e i sanitari del Suem 118 che hanno preso in cura il minore rimasto gravemente ferito, elitrasportato poi in ospedale. Per l’uomo che guidava l’auto accanto al minore non c’è stato nulla da fare. Tutti illesi i passeggeri delle altre due auto e del camion coinvolti. Sono ancora in corso i rilievi della Polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e la circolazione stradale è al momento interrotta.