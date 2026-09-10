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Infettivologa Castagna: "Terapie a lento rilascio incidono su qualità di vita"

'Grazie a queste cure le persone non devono ricordare di convivere con l'Hiv'

Antonella Castagna - (foto Adnkronos)
Antonella Castagna - (foto Adnkronos)
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10 settembre 2026 | 19.56
Redazione Adnkronos
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"Siamo di fronte veramente a una nuova rivoluzione. Abbiamo raggiunto la possibilità di trasformare l'infezione da Hiv da mortale a cronica. Adesso con le terapie a lento rilascio abbiamo davvero la possibilità di incidere sulla qualità di vita". Lo ha detto Antonella Castagna, primario di Malattie infettive dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano e professore di Malattie infettive dell'università Vita-Salute San Raffaele, intervenendo oggi a Milano alla presentazione di 'Aderenza in Hiv', la nuova sezione del sito ViiV Healthcare dedicata alla continuità di cura.

"Grazie a queste terapie - sottolinea Castagna - possiamo contare sull'aderenza alla cura, su concentrazioni costanti di farmaco in modo da permettere alle persone di non dover ricordare ogni giorno di vivere con l'infezione da Hiv. Credo che questo sia un intervento veramente rivoluzionario".

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aderenza in hiv gilead antonella castagna infettivologa
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