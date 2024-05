Non convalidato l'arresto per il marito. Procura: "Avanti con accertamenti, al vaglio eventuali iniziative su ordinanza gip"

Sebbene Soukaina El Basri, conosciuta come Siu, sia uscita dal coma, "versa ancora in condizioni di particolare vulnerabilità". Per questo motivo non è ancora stata ascoltata dagli investigatori. Nel frattempo per il marito dell'influencer 30enne, ricoverata d'urgenza all'ospedale di Biella con un ferita al torace e una lacerazione dell'arteria mammaria, non è stato convalidato l’arresto. Per Johnathan Maldonado il giudice ha disposto l’obbligo di dimora e il non avvicinamento alla donna.

A carico dell’uomo la procura aveva disposto nei giorni scorsi il fermo per tentato omicidio pluriaggravato nei confronti della moglie ed emesso un ordine restrittivo. "I presupposti del fermo sono stati confermati, tuttavia il gip ha ritenuto di applicare nei confronti di Jonathan Maldonato le misure del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria solo in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia. Quest'ufficio prosegue tutti gli accertamenti già disposti e delegati e si riserva eventuali iniziative in merito all'ordinanza all'esito delle necessarie valutazioni”, silegge in una nota della procura di Biella all’indomani della decisione del gip.

Nella stessa nota si legge che “allo stato, Soukaina El Basri, seppur uscita dal coma, versa ancora in condizioni di particolare vulnerabilità, sicché questo ufficio attende il miglioramento delle sue condizioni di salute per procedere alla relativa escussione”.

Soukaina è uscita dal coma venerdì scorso. La giovane, quando era stata soccorsa nella sua abitazione, era stata trasportata prima in ospedale a Biella e successivamente trasferita a Novara, dove si trova tuttora.