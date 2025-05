Il leader del partito romeno Aur, George Simion, è arrivato oggi, martedì 14 maggio, a Roma per una serie di incontri politici di alto profilo. Secondo quanto annunciato da Simion in un video sulla sua pagina Facebook, il leader della destra - che domenica sfiderà al secondo turno delle elezioni presidenziali il sindaco di Bucarest Nicusor Dan - ha in agenda colloqui con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

Il leader di Aur è stato oggi a Varsavia dove ha incontrato il presidente Andrzej Duda, esponente del Pis, il partito Libertà e Giustizia, che come Fratelli d'Italia e Aur fa parte del gruppo Ecr al Parlamento europeo.