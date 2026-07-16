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Invalsi 2026, 4 bambini su 10 hanno difficoltà in matematica alle elementari

Rispetto a prima del Covid c'è un calo nei risultati medi dell'8-10%

Bambini - Archivio
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16 luglio 2026 | 12.26
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

I bambini e le bambine italiani hanno difficoltà in matematica: chi raggiunge almeno il livello base diminuisce, rispetto alla passata rilevazione Invalsi, di circa 3 punti percentuali sia in seconda che in quinta elementare, sono poco più del 60%.

Rispetto al 2019, ovvero a prima del Covid, si conferma un calo nei risultati medi di circa l'8-10% (erano oltre il 70%). Lo ha evidenziato Roberto Ricci, presidente di Invalsi durante la presentazione del Rapporto 2026 in corso alla Camera aggiungendo che "è' necessario concentrare maggiori sforzi per consentire l'innalzamento degli apprendimenti in Matematica nella scuola primaria, sfruttando tutte le opportunità fornite dalle Indicazioni Nazionali".

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Tag
Invalsi Matematica Scuola primaria Apprendimenti Indicazioni Nazionali
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