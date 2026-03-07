circle x black
Iran, presidio a Milano per commemorare Ali Khamenei: "Fermate la guerra" - Video

07 marzo 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Milano c'è chi commemora la scomparsa di Ali Khamenei. È iniziato un presidio all'altezza di Piazza della Repubblica, lato via Turati, non lontano dal consolato Usa, dove decine di manifestanti, con le foto dell'ayatollah Ali Khamenei e i vessilli della Repubblica islamica, stanno intonando cori e slogan "per commemorare la scomparsa della Guida suprema e chiedere lo stop all'aggressione contro l'Iran". Un manifestante espone un cartello: "Non solo un leader dell'Iran, ma un leader degli oppressi". Dal megafono qualcuno grida "americani e israeliani assassini, assassini", ricordando il raid dello scorso 28 febbraio contro la scuola elementare femminile di Minab, nel sud dell'Iran, che ha provocato la morte di oltre 170 persone, che secondo quanto ipotizza il New York Times "potrebbe essere stato eseguito dalle forze statunitensi".

Molte donne, con il velo e vestite di nero, stanno esponendo ritratti di Ali Khamenei, acclamato come "guida Suprema della Repubblica islamica". A breve, alle 15, inizierà il corteo organizzato dall'Associazione palestinesi in Italia con l'iniziativa denominata “Giù le mani dal Medio Oriente”: il corteo partirà da piazza della Scala e terminerà a via Turati, vicino al consolato Usa.

