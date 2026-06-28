circle x black
Cerca nel sito
 

La tregua vacilla, droni di Teheran contro le navi e nuovi raid americani. Iran attacca Kuwait e Bahrein

Trump: "L'Iran non impara mai. Forse saremo costretti ad attaccare di nuovo"

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
28 giugno 2026 | 06.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La tregua tra Iran e Stati Uniti vacilla, la tensione torna a salire nel Golfo Persico. Per il secondo giorno consecutivo, Teheran lancia droni contro navi nello Stretto di Hormuz. Gli Usa effettuano attacchi aerei contro infrastrutture militari iraniane. La Repubblica islamica, in una nuova escalation, lancia missili e droni contro basi americane in Bahrein e Kuwait. Alle azioni, seguono scambi di accuse e messaggi.

"Aerei statunitensi hanno colpito depositi di missili e droni iraniani, oltre a siti radar lungo la costa, dopo la nuova violazione del cessate il fuoco", il messaggio del presidente americano Donald Trump sul social Truth. "È molto probabile che" gli iraniani "non impareranno mai! Potrebbe arrivare un momento in cui non saremo più in grado di essere ragionevoli e saremo costretti a portare a termine a livello militare il lavoro che abbiamo iniziato con grande successo", aggiunge Trump. "Se ciò accadesse, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserebbe di esistere", conclude il numero 1 della Casa Bianca.

La risposta di Teheran alle parole del presidente è rappresentata dal lancio di missili e droni contro Kuwait, che aziona i sistemi di difesa, e Bahrein. Per la Guardia rivoluzionaria, le azioni degli Stati Uniti rappresentano una violazione della tregua e "determineranno il completo stop di tutti i processi diplomatici", affermano i Pasdaran in una comunicazione diffusa attraverso Press TV.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran usa guerra iran usa iran news
Vedi anche
Elly Schlein al Pride di Milano: "Omotransfobia uccide" - Video
Fulmine colpisce una fontana in Polonia e... la manda ko - Video
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video
Bimbi e rischio caldo, il medico: "Al Pronto soccorso del Bambino Gesù uno su quattro per le alte temperature" - Video
Venezuela, partita la missione italiana della Protezione civile: chi sono i 97 esperti - Video
News to go
Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare
Magi strappa la scheda elettorale: "Questa legge è uno sfregio alla Costituzione" - Video
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
Venezuela, la scossa di terremoto ripresa in diretta da un italiano
Terremoto Venezuela, la reazione di una coppia di anziani: si tengono per mano mentre la casa trema - Video
Venezuela, bambino di pochi mesi estratto vivo dalle macerie: le immagini del salvataggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza