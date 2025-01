Da oggi, 21 gennaio, le famiglie potranno effettuare le iscrizioni per l'anno scolastico 2025/2026. Le domande, che potranno essere inoltrate fino alle ore 20 del 10 febbraio 2025, vanno compilate e inviate online e riguardano soltanto gli studenti che iniziano un nuovo ciclo scolastico o coloro che desiderino cambiare istituto: per chi ha già iniziato la scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, l'iscrizione agli anni successivi avviene in automatico.

Il portale Unica

Per le iscrizioni on line è necessario che i genitori accedano a Unica, la piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito pensata per raccogliere strumenti e risorse utili per gli studenti e le famiglie. L'accesso avviene tramite l’identità digitale quindi SPID, Carta di identità elettronica, Carta Nazionale dei servizi oppure eIDAS.

Le iscrizioni online sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali, mentre sono facoltative per le scuole paritarie. Riguardano inoltre anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Sono disponibili anche i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del made in Italy.

Come fare l'iscrizione

Al primo accesso verrà chiesto ai genitori di confermare o completare i propri dati personali, quindi si potrà iniziare a compilare la domanda di iscrizione, che si compone di tre sezioni da compilare con i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, quella di prima scelta. Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico.

Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi si possono salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda e poi proseguire in un secondo momento con la compilazione. Una volta completata, la domanda sarà visualizzata in anteprima per verificare la correttezza dei dati inseriti, e solo a quel punto si effettuerà l’inoltro: una volta inoltrata non potrà più essere modificata.

La domanda sarà inviata alla scuola indicata come prima scelta e il genitore riceverà un’email a conferma dell’invio della domanda. Nel momento in cui ci sarà la necessità di fare delle modifiche bisognerà quindi contattare direttamente la scuola destinataria della domanda.

Terminato il periodo riservato alle iscrizioni, la scuola di destinazione che ha preso in carico la domanda confermerà l'accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizzerà alla scuola indicata come soluzione alternativa.

Il genitore potrà seguire l'iter della domanda nella propria area riservata sul portale e riceverà anche per email gli aggiornamenti sullo stato della domanda (inoltrata, restituita alla famiglia, accettata o smistata a un'altra scuola) fino alla conferma di accettazione.