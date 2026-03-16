La perturbazione che nel corso del weekend ha colpito duramente il Nord-ovest, portando piogge abbondanti e nevicate record sulle Alpi, si è spostata verso il basso Mediterraneo

Italia divisa in due dal punto di vista del meteo con maltempo al Sud e sereno al Centro-Nord. La perturbazione che nel corso del weekend ha colpito duramente il Nord-ovest, portando piogge abbondanti e nevicate record sulle Alpi, si è spostata verso il basso Mediterraneo. Qui si è letteralmente trasformata in un profondo vortice ciclonico che condizionerà il tempo per più giorni sulle nostre regioni meridionali.

Con l'inizio della nuova settimana, questo centro di bassa pressione piloterà forti correnti umide da Est che colpiranno soprattutto i versanti ionici. Sono attese piogge abbondanti e persistenti sulle coste della Calabria e della Basilicata, mentre il maltempo tenderà a concedere una tregua definitiva alle regioni del Nord. Mentre il Sud fa i conti con il vortice, al Centro-Nord infatti la situazione volge verso un netto miglioramento grazie all'ingresso di venti più freddi e secchi da Nord-est. Questi venti avranno il compito di spazzare via l'umidità e lo smog, garantendo un'aria decisamente più pulita e cieli tersi rispetto al periodo appena trascorso sottolinea iLMeteo.it.

Sarà una prima metà di settimana tipicamente marzolina: le temperature caleranno sensibilmente durante la notte e al primo mattino, ma di giorno, laddove splenderà il sole, i valori termici rimarranno su livelli assolutamente gradevoli e accettabili. L'ingresso dell'aria più fredda dai Balcani non porterà solo un calo termico, ma segnerà anche il ritorno della neve a quote decisamente interessanti per il periodo. Tra le giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, l'Appennino centro-meridionale sarà interessato da precipitazioni nevose che colpiranno in modo particolare i rilievi abruzzesi e molisani. I fiocchi potranno scendere a quote medio-basse, regalando un ultimo tocco invernale alle località montane del Centro-Sud proprio a ridosso della primavera astronomica.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 16 marzo - Al Nord: bel tempo primaverile.. Al Centro: instabile solo dalle Marche meridionali al Molise. Al Sud: generale maltempo con piogge e rovesci diffusi.

Domanim, martedì 17 marzo - Al Nord: stabile e poco nuvoloso. Al Centro: un po’ instabile su Abruzzo e Molise. Al Sud: vortice in azione, piogge diffuse, vento forte da Est.

Mercoledì 18 marzo - Al Nord: molte nubi, instabile in Emilia Romagna, basso Veneto. Al Centro: instabile, specie sulle adriatiche, neve intorno agli 800-1000m in Abruzzo. Al Sud: maltempo.

Tendenza: maltempo a tratti intenso al Sud, soleggiato al Nord.