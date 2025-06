Italia-Germania: Ghribi (Gksd) incontra l'ambasciatore tedesco, sottoscritta intesa

Una lettera d’intenti tra il gruppo San Donato (Gsd/Gksd) e Benedikt Franke, Ceo della Munich Security Conference, è stata sottoscritta ieri al termine di un incontro tra Kamel Ghribi, presidente di Gksd Investment Holding e vice presidente del Gruppo San Donato, e l’ambasciatore tedesco a Roma.

Gli obiettivi che il protocollo d’intesa persegue saranno diversi, nella comune convinzione che le organizzazioni, profit e no profit, della società civile rappresentino una ricchezza per promuovere obiettivi strategici e preparare il terreno per le iniziative pubbliche e dei governi. Inoltre, nel contesto degli incontri italo-tedeschi degli ultimi giorni, Kamel Ghribi ha avuto modo di incontrare l’Ambasciatore della Germania a Roma Hans-Dieter Lucas presso la sua residenza nella Capitale.

Sono stati toccati i temi relativi ai rapporti economici e culturali Italo-tedeschi nonché quelli delle necessità richieste da una fase così turbolenta delle relazioni internazionali. In questo senso la collaborazione sulle questioni mediterranee sarà cruciale.