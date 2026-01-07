Italia in lutto per le vittime di Crans-Montana, Vaia: "Politica unita per la difesa della salute e la tutela della sicurezza"

"Il nostro Paese è rimasto sgomento rispetto a quanto accaduto a Crans-Montana, dove tanti nostri ragazzi e tante nostre ragazze sono rimasti feriti anche gravemente. Alcuni, ahimè, hanno perso la vita. Ho molto apprezzato il gesto importante della presidente Giorgia Meloni che oltre ad invitare le maggiori istituzioni del Paese alla messa in suffragio di questi nostri 'figli', ha invitato anche forze politiche di maggioranza e opposizione. Questo sarà ancora più importante se avrà come conseguenza l'abbandono delle divisioni delle forze politiche per mettere al centro delle loro azioni un fatto concreto: la difesa della nostra salute e la tutela della sicurezza. Perché non accada in Italia quanto accaduto a Crans Montana". Così in un video sui social Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Si svolgono oggi i funerali di cinque delle sei giovani vittime italiane morte nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Mentre venerdì pomeriggio a Roma, nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, si terrà la messa in suffragio delle vittime voluta dalla premier Meloni.