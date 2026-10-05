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Piogge, temporali e temperature in calo: la svolta meteo in Italia

Niente più estate, cambia tutto sulla penisola con l'arrivo dell'autunno

Pioggia - Ipa/Fotogramma
Pioggia - Ipa/Fotogramma
05 ottobre 2026 | 08.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piogge, temporali e temperature in calo in Italia. L'estate si prepara ufficialmente a finire con la settimana che inizia oggi, lunedì 5 ottobre, che segna una netta svolta meteo. La penisola vedrà infatti il progressivo cedimento del campo anticiclonico a favore dell'ingresso di flussi più instabili di provenienza occidentale, delineando un passaggio verso un contesto d'impronta tipicamente autunnale.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che i primi segnali di questa variazione si manifesteranno già nel pomeriggio di oggi, con l'arrivo di rovesci e temporali isolati su Sardegna, Liguria e coste toscane. Nella giornata di martedì 6 il quadro atmosferico si manterrà instabile sugli stessi settori del medio e alto Tirreno, in attesa di un peggioramento più strutturato a metà settimana.

Tra mercoledì e giovedì invece un sistema frontale di origine atlantica attraverserà la Penisola, interessando in modo diretto gran parte delle regioni centro-settentrionali e la Campania. A causa delle elevate temperature superficiali dei bacini marittimi italiani, ancora superiori ai 25°C e oltre la media climatologica, la massa d'aria in ingresso potrebbe provocare fenomeni atmosferici a tratti di forte intensità.

Il transito perturbato favorirà inoltre una flessione termica: i valori massimi subiranno un calo stimato tra i 5 e i 7°C, riportandosi su livelli più vicini alle medie del periodo. Questa dinamica potrebbe inaugurare una fase atmosferica maggiormente mobile, destinata a caratterizzare il resto della stagione autunnale.

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meteo meteo italia temperature italia
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