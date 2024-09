Italia, patria del chewing gum: il 90% delle persone lo consuma e più della metà lo associa al film Grease

Non solo pizza, pasta e mandolino. L'Italia, a sorpresa, si scopre anche la patria dei masticatori di gomme. Un’indagine condotta da Perfetti Van Melle in collaborazione con AstraRicerche svela infatti che ben l'89,4% degli italiani consuma chewing gum. E non si tratta solo di un'abitudine legata al piacere della masticazione: il chewing gum è diventato un vero e proprio elemento di costume.

Il gusto più apprezzato? Senza dubbio la menta, fresca e intramontabile. Ma non finisce qui. Oltre 9 milioni di famiglie in Italia acquistano chewing gum regolarmente, e il formato preferito resta il classico confetto, perfetto da offrire anche agli amici – come ammette il 54,8% degli intervistati. E parlando di amicizia, il 28,3% delle persone associa proprio il chewing gum a ricordi legati a momenti vissuti insieme agli amici, magari in un pomeriggio d’estate o durante una serata al cinema. A proposito di cinema, non è un caso che più della metà degli italiani (54,2%) colleghi il chewing gum al film cult "Grease". Chi non ricorda i protagonisti che, masticando gomme in modo spavaldo, incarnavano l’ideale di gioventù ribelle? Ma la storia del chewing gum parte molto più lontano, addirittura dall’epoca preistorica, quando si masticavano corteccia o resine, probabilmente per alleviare i dolori gengivali.

Il chewing gum come lo conosciamo oggi è nato nel 1870 grazie all’ingegno di Thomas Adams, un inventore di New York. E fu un altro americano, William G. White, venditore di popcorn a Cleveland, a perfezionarne la formula alla fine del 1880. L'abitudine di masticare gomme si è poi diffusa in Europa durante le guerre mondiali, portata dai soldati americani, che trovavano nella masticazione un momento di sollievo dalle tensioni del conflitto. Da allora, il chewing gum ha attraversato una vera e propria metamorfosi. Da quando i giovani ribelli lo masticavano come simbolo di disinvoltura, fino agli anni '80, che videro l'arrivo dei primi chewing gum senza zucchero, il confetto è diventato un alleato sempre più attento al benessere. Oggi, i chewing gum sono formulati con ingredienti funzionali, capaci non solo di gratificare il palato con gusto e freschezza, ma anche di offrire benefici per l’igiene orale.

E per celebrare questo fenomeno senza tempo, domenica 29 settembre, in anteprima nazionale, si terrà il Chewing Gum Day. Da Milano a Palermo, passando per Firenze, Napoli, Torino e tante altre città, una speciale attività di sampling coinvolgerà direttamente il pubblico, festeggiando insieme l’amore per il chewing gum.