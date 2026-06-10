Ancora un po' di maltempo, ma dal weekend si affaccerà la prima vera ondata di caldo di giugno. Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 10 giugno, parte dell'Italia si troverà ancora a fare i conti con temporali, localmente anche intensi, a causa del passaggio di un fronte instabile in discesa dal Nord Europa. Le zone maggiormente a rischio saranno dapprima i settori di Alpi e Prealpi, con i fenomeni che si estenderanno poi rapidamente anche alle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sul resto del Paese avremo invece condizioni decisamente più stabili e soleggiate grazie alla protezione offerta dal campo di alta pressione. Qualche rovescio potrà interessare parte dei settori adriatici durante la giornata di domani, giovedì 11 giugno, sottolinea iLMeteo.it.

Arriva la prima ondata di caldo di giugno

Una svolta è attesa a livello emisferico a partire dal prossimo fine settimana. Già da sabato 13 giugno assisteremo infatti a una decisa rimonta dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Questa vasta area di alta pressione, in espansione dal Nord Africa, non si limiterà a spazzare via l'instabilità garantendo il ritorno del sole, ma innescherà la prima vera ondata di caldo di giugno. L'impennata dei termometri sarà provocata da un doppio fattore: da un lato il richiamo diretto di calde masse d'aria di origine sahariana, dall'altro il fenomeno atmosferico della 'subsidenza', ovvero un lento schiacciamento dell'aria dall'alto verso il basso che, comprimendosi verso il suolo, si surriscalda ulteriormente. Questa dinamica agirà come una vera e propria cappa, facendo schizzare le temperature su valori ben oltre le medie climatiche.

Da domenica sono previste punte massime intorno ai 30-31°C sulle pianure del Nord mentre al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori sfioreremo i 34°C durante le ore più calde pomeridiane. Insomma, L’estate è pronta per decollare in maniera definitiva su tutta l’Italia.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 10 giugno - Al Nord: instabile con temporali, forti sul Triveneto. Al Centro: sereno con velature. Al Sud: sereno o poco nuvoloso.

Domani, giovedì 11 giugno - Al Nord: nubi irregolari. Al Centro: temporali sparsi sui settori adriatici, sole altrove. Al Sud: sole e più caldo.

Venerdì 12 giugno - Al Nord: soleggiato, un po’ di vento. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente.

Tendenza: alta pressione subtropicale in deciso rinforzo, caldo e sole su tutta Italia.