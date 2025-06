Dal 24 al 26 giugno la Laguna sarà teatro del matrimonio del fondatore di Amazon. Spuntano gli attivisti 'No space for Bezos'

Protesta contro il matrimonio da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. Gli attivisti del gruppo 'No Space for Bezos' hanno lanciato un segnale: questa mattina, dal campanile della basilica di San Giorgio, hanno srotolato uno striscione con il nome del magnate di Amazon cancellato da una 'X' rossa, simbolo della loro opposizione a trasformare la città lagunare in un esclusivo set per feste di super-ricchi.

Il sindaco Luigi Brugnaro, con un misto di ironia e preoccupazione, ha commentato: "Con Jeff Bezos bisognerà scusarsi e spero che venga ancora. Intanto iniziamo a dire che rischiamo che non venga". Ma i 'No Space for Bezos' sono determinati a non lasciare spazio a celebrazioni che, a loro dire, soffocano Venezia con un turismo sempre più invasivo.

Le nozze da favola

Dal 24 al 26 giugno la Serenissima si prepara a diventare teatro di un evento da mille e una notte: il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi al mondo, e Lauren Sanchez, ex giornalista texana. L'Aman Hotel, già cornice delle nozze di George Clooney nel 2014, dovrebbe ospitare la cerimonia, affiancato da altri hotel simbolo del lusso veneziano come il St. Regis, il Gritti, il Danieli e il Kempinski.

La lista degli ospiti vip è da vero red carpet: Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Ivanka Trump, Katy Perry, Orlando Bloom, Barbara Streisand e Kris Jenner, solo per citarne alcuni. La sposa Lauren Sanchez promette di rubare la scena con una collezione di 27 abiti firmati dai più grandi stilisti, da Oscar de la Renta a Dolce & Gabbana, il tutto sotto lo sguardo attento di Anna Wintour, icona di 'Vogue', pronta a immortalare ogni dettaglio con un’esclusiva milionaria.

Ma non tutto è glamour e sorrisi. La città si divide, e i manifestanti lanciano un monito: Venezia non è un fondale in affitto per matrimoni "faraonici". "No Space for Bezos" ha già annunciato una manifestazione al mercato di Rialto, insieme a una serie di iniziative per tutelare l’identità e la fragilità della città.

L’amministrazione comunale non condivide le proteste. Simone Venturini, assessore al Turismo, definisce la mobilitazione “l’ennesimo sfruttamento narcisistico di Venezia da parte dei soliti noti dei centri sociali” e rassicura che l’evento privato non causerà disagi. Nessuna restrizione particolare al traffico acqueo o pedonale è prevista nei giorni centrali della cerimonia, mentre il servizio taxi sarà garantito, pur con una flotta di circa 30 taxi d’acqua prenotati per gli ospiti. Il budget stimato per il matrimonio oscilla tra i 10 e i 30 milioni di dollari, cifra che sottolinea la portata eccezionale di un evento che richiamerà 250 invitati da tutto il mondo. Tra loro, molte stelle di Hollywood e personaggi dello spettacolo che promettono di trasformare Venezia in un caleidoscopio di eleganza e mondanità.