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La Fondazione Carnegie premia gli atti di eroismo, la cerimonia nel Salone d'onore della Gdf

Le medaglie sono andate al personale della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, un agente della Polizia Locale del Comune di Ospedaletti e un professore di Bari

La Fondazione Carnegie premia gli atti di eroismo, la cerimonia nel Salone d'onore della Gdf
19 aprile 2026 | 09.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cerimonia, giovedì scorso, per la consegna delle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo assegnate dalla “Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo” agli appartenenti alle forze di polizia e ai rappresentanti del mondo civile che si sono distinti per atti di eroismo compiuti in operazioni di pace nel territorio italiano.

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Le cerimonia si è svolta nel salone d’onore del Comando generale della Guardia di finanza, messo a disposizione della Fondazione per l’occasione, e ha visto la partecipazione di autorità oltre ai familiari dei premiati che hanno avuto anche l’opportunità di svolgere una visita guidata al Museo storico del Corpo.

Gli atti di eroismo premiati hanno riguardato il personale della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, un agente della Polizia Locale del Comune di Ospedaletti e un professore di Bari: a rischio della propria incolumità sono stati protagonisti di atti di slancio e altruismo per salvare vite altrui.

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premi fondazione Carnegie atti eroismo Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo
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