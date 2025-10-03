circle x black
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"

03 ottobre 2025 | 10.33
Redazione Adnkronos
“Il governo non vuole far pagare il volo di rientro per gli attivisti della Flotilla? Hanno messo il volo di Stato addirittura per quel delinquente libico e a persone, cittadini che hanno tenuto in alto il nostro onore, dovrebbero riceverli e dargli una medaglia, perché chi è andato su quelle navi ha tenuto alta la nostra costituzione e ha fatto quello che ognuno di noi dovrebbe fare. Dovrebbero non solo pagargli il volo aereo, ma chiamarli e dargli una onorificenza”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini durante il corteo partito da Piazza Vittorio e a Roma nel giorno dello sciopero.

