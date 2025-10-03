Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"

“Il governo non vuole far pagare il volo di rientro per gli attivisti della Flotilla? Hanno messo il volo di Stato addirittura per quel delinquente libico e a persone, cittadini che hanno tenuto in alto il nostro onore, dovrebbero riceverli e dargli una medaglia, perché chi è andato su quelle navi ha tenuto alta la nostra costituzione e ha fatto quello che ognuno di noi dovrebbe fare. Dovrebbero non solo pagargli il volo aereo, ma chiamarli e dargli una onorificenza”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini durante il corteo partito da Piazza Vittorio e a Roma nel giorno dello sciopero.