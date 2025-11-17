circle x black
Colpo grosso da Louis Vuitton in via dei Condotti, vetrina sfondata con l'auto e merce rubata

Ancora da quantificare il bottino. E' caccia ai tre ladri a bordo dell'auto

Auto della polizia
17 novembre 2025 | 12.34
Redazione Adnkronos
Colpo grosso da Louis Vuitton a Roma dove intorno all'1.50 di questa notte, nel magazzino del noto brand in via Mario dei Fiori e via dei Condotti è stato messo a segno un furto.

In tre, con volto coperto e torce in pugno, hanno danneggiato la vetrata del locale per poi scassinare la saracinesca. Portata via diverse merce, il cui valore non è ancora stato quantificato. Al vaglio dei poliziotti del commissariato Ponte Milvio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto la Scientifica per i rilievi.

Tag
furto bottino Louis Vuitton cronaca news Roma news griffe
