Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso filmati a visione notturna che mostrano una serie di esplosioni durante i raid aerei statunitensi su Kharg Island, l’isola nel Golfo Persico che rappresenta il cuore dell’export petrolifero iraniano.

Esperti e analisti open‑source hanno geolocalizzato le immagini, confermando che gli attacchi hanno colpito bersagli militari iraniani come difese aeree, depositi di munizioni, infrastrutture di comunicazione e la pista dell’aeroporto sull’isola.

Nonostante la potenza del raid, le strutture legate all’esportazione del petrolio, che rappresentano circa il 90 % delle esportazioni di greggio dell’Iran, non sono state danneggiate, in linea con quanto affermato da Trump e confermato anche dai media iraniani.

L’azione sembra un segnale strategico: colpire la componente militare senza paralizzare immediatamente l’economia energetica di Teheran, ma con il monito implicito che le infrastrutture petrolifere potrebbero diventare un obiettivo se il conflitto si aggrava o se il traffico navale nello Stretto di Hormuz resta interrotto.