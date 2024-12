L'appello: "Basta Babbo Natale, ora riappropriarsi di San Nicola"

La battaglia di Potito Peruggini Ciotta, presidente del Comitato per la ricostruzione di Saint Nicholas in New York e la promozione di San Nicola di Bari nel Mondo

"Babbo Natale è un ladro di identità. Nella tradizione cristiana il 6 dicembre il Santo Nicola, patrono dei marinai, portava doni ai fanciulli". Così Potito Peruggini Ciotta, presidente del Comitato per la ricostruzione di Saint Nicholas in New York e la promozione di San Nicola di Bari nel Mondo, che oggi ha lanciato un appello dal 'Corriere del Mezzogiorno'.

"All’inizio del secolo scorso, la multinazionale Coca Cola ha trasformato Saint Nicholas in Santa Clause accavallando il profano al sacro, e costruendo l’immagine dell’uomo panciuto, vestito di rosso, che porta i doni ai bambini la notte della nascita del nostro Salvatore Gesù Cristo - sottolinea Perruggini - Ormai il delirio consumistico ha preso il sopravvento ma è giusto che i cristiani siano almeno consapevoli della verità storica dei fatti. Anche per rispetto ai cristiani avrebbero dovuto almeno mantenere la data del 6 dicembre e non confondersi con una data così sacra per la cristianità così come lo è quella della notte del 24 dicembre".