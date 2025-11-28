circle x black
Cerca nel sito
 

L’Aquila, raid punitivo nella notte ad Avezzano: preso e denunciato uno degli aggressori

28 novembre 2025 | 18.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Polizia di Stato di L’Aquila, nella notte del 26 novembre, ha denunciato un cittadino extracomunitario irregolare, responsabile, insieme ad altri due soggetti, di un raid punitivo nei confronti di un connazionale per motivi ancora da chiarire. Nello specifico, gli operatori della squadra volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, su indicazione della Sala Operativa della Questura di L’Aquila, si sono recati presso un’abitazione sita all’estrema periferia di Avezzano (AQ), dove era stata segnalata una violenta lite.

Giunti sul posto, notavano tre persone che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce e abbandonando l’autovettura utilizzata per gli spostamenti. All’atto dell’inseguimento, però, gli agenti riconoscevano distintamente uno dei malviventi già noto alle forze dell’ordine. Tornati sul luogo della presunta lite, gli operatori, per ricostruire la dinamica della vicenda, effettuavano un accurato sopralluogo e raccoglievano le dichiarazioni dei testimoni presenti. Dal racconto, emergeva che alcuni uomini avevano preso a calci e pugni la porta d’ingresso dell’abitazione teatro della presunta lite, intimando con toni minacciosi ad un loro connazionale di uscire. Quando l’uomo, che si trovava all’interno dell’abitazione con la propria famiglia, si è determinato ad aprire, uno dei tre malviventi gli si sarebbe scagliato contro brandendo un coltello di grosse dimensioni. L’atto violento è stato però interrotto a causa della presenza in strada dei vicini, attirati dai rumori, e dall’arrivo delle forze dell’ordine.

All’interno dell’autovettura utilizzata dagli autori del raid è stato rinvenuto, e posto sotto sequestro, un coltello di grandi dimensioni corrispondente alla descrizione fatta dalla vittima, che ha sporto formale querela per l’accaduto. L’uomo indicato quale possessore dell’arma, già sottoposto alla misura restrittiva dell’obbligo di dimora nella Provincia dell’Aquila con permanenza notturna presso il proprio domicilio, è stato tempestivamente intercettato, anche con l’ausilio di personale dell’Arma dei Carabinieri, nell’atto di far rientro nella propria abitazione e condotto presso il Commissariato per ulteriori accertamenti. Lo stesso, cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato all’A.G. competente per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
raid punitivo aggressori denunciato cittadino extracomunitario irregolare
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza