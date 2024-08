Lazio, aperta galleria Colle Giardino sulla Salaria. Bordoni (Lega): ''Ora infrastruttura è sicura''

“Con l’apertura della Galleria Colle Giardino sulla Salaria, oggi restituiamo alla collettività un asse viario cruciale per l’alto Lazio più sicuro e conforme a tutti gli standard tecnologici. Realizzare infrastrutture strategiche è una priorità per la Lega, adeguare le opere già esistenti per tutelare l’incolumità dei cittadini è un obiettivo che intendiamo perseguire''. Lo dichiara il segretario regionale della Lega nel Lazio e consigliere del vicepremier Matteo Salvini Davide Bordoni, intervenuto oggi all’inaugurazione della canna in direzione Roma della Galleria Colle Giardino della SS4 Salaria.

''Lo stiamo facendo, anche grazie all’impegno del Ministro Salvini e all’attenzione che sta dimostrando nei confronti della nostra regione, nel pieno rispetto dei tempi dei cantieri, evitando disagi per la circolazione dei cittadini. Ancora un obiettivo pienamente centrato, frutto del buon lavoro di squadra e della sinergia Governo, Regione, Provincia e Comune che ci ha permesso di vincere la sfida nel solo interesse dei cittadini”.