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Lazio, "Estate in Consiglio 2026": sei serate di musica gratuita al Parco della Pace

Lazio,
02 luglio 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Presentata la manifestazione 'Estate in Consiglio 2026', la rassegna che apre le porte del Parco della Pace alla musica e all'intrattenimento cittadino. L'incontro si è tenuto nella sala Giovanni Bartoloni della sede del Consiglio regionale del Lazio, dove è stato illustrato il calendario di appuntamenti dal vivo pensato per arricchire l'offerta estiva di Roma e valorizzare gli spazi pubblici del territorio. Alla conferenza stampa sono intervenuti il vicepresidente Giuseppe Emanuele Cangemi e il presidente Antonello Aurigemma, quest'ultimo collegato da Bruxelles per impegni istituzionali. Insieme a loro erano presenti anche i presidenti dell'XI e del XII Municipio di Roma Capitale, che hanno sottolineato il valore del Parco della Pace come punto di riferimento sociale e culturale per l'intero quadrante urbano.

L'iniziativa punta sull'inclusività, offrendo un'esperienza culturale accessibile a tutti in un palcoscenico aperto, ricavato nell'area verde adiacente all'assemblea regionale. Il programma di luglio prevede sei spettacoli musicali che uniscono esibizioni dal vivo, racconti e creatività (6, 16, 17, 23, 24 e 29 luglio 2026, dalle ore 21). La direzione artistica della rassegna è affidata a Marcello Cirillo. Il cartellone porterà sul palco Annalisa Minetti (16 luglio), Luisa Corna (17 luglio), Domenico Rizzuto (23 luglio), Emanuela Villa (24 luglio) e lo stesso Marcello Cirillo insieme a Demo Morselli con "Le canzoni della nostra vita" (29 luglio), oltre allo spettacolo "Voglio tornare negli anni '90" (6 luglio), che apre la rassegna. Alla conferenza stampa, oltre alle istituzioni, sono stati presenti Emanuela Villa, Domenico Rizzuto e Annalisa Minetti.

"Questo è un momento molto particolare per la musica - ha dichiarato il direttore artistico Marcello Cirillo - C'è bisogno di musicisti veri, c'è bisogno di artisti veri e di artisti importanti, perché la musica è un veicolo che veramente unisce e aggrega le persone. Sotto una melodia, sotto una canzone, non esistono barriere, non esistono differenze politiche e sociali: tutti si uniscono e cantano insieme. Ed ecco perché io ho voluto al mio fianco degli artisti che la pensassero come me, degli artisti importanti ma soprattutto degli amici". L'iniziativa è in via della Pisana 1301 con ingresso pedonale in via di Monte Stallonara.

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Consiglio regionale Lazio Lazio Estate musica Pisana
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