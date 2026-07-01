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Lecce, recuperato in mare corpo senza vita di un uomo: indagini su identità

Il cadavere si trovava sul fondale nei pressi di una località conosciuta come Montagna Spaccata

Sommozzatori - (Ipa)
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01 luglio 2026 | 09.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato in mare questa mattina intorno alle 5 a Santa Maria al Bagno, nel territorio di Nardò , in provincia di Lecce di vigili del fuoco. A segnalarlo era stata la Capitaneria di porto di Gallipoli. Il cadavere si trovava sul fondale nei pressi di una località conosciuta come Montagna Spaccata.

Al momento del recupero non è stato possibile accertare l’identità della vittima. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della Compagnia di Gallipoli, ai quali sono affidati gli accertamenti , sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono in corso per chiarire l’identità della persona e le circostanze del decesso.

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