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Lecce, un colpo alla tempia con la pistola del compagno della madre: muore a 17 anni, ipotesi sparo accidentale

Il ragazzo è morto dopo il ricovero in ospedale. L'arma era detenuta legalmente in casa

Omicidio in via Coronelli 11, donna trovata morta in casa, rilievi della polizia scientifica (Claudio Furlan, MILANO - 2017-01-15) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
Omicidio in via Coronelli 11, donna trovata morta in casa, rilievi della polizia scientifica (Claudio Furlan, MILANO - 2017-01-15) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
20 aprile 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto a 17 anni forse 'giocando' con la pistola del compagno della madre da cui è partito accidentalmente il colpo che l'ha ucciso. E' una delle ipotesi ritenuta più probabile dagli investigatori della squadra mobile della questura di Lecce e della scientifica sulla morte, avvenuta ieri sera nel capoluogo salentino, del giovane di origini bulgare. Non si escludono tuttavia altre ipotesi.

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Il 17enne, che presentava una ferita alla tempia, è stato ricoverato in ospedale ma è morto alcune ore dopo. La pistola era detenuta legalmente dal compagno della madre della vittima, un uomo di 80 anni che abitava nell'appartamento insieme al giovane. Le indagini e gli accertamenti proseguono per accertare la dinamica. L'abitazione è stata sequestrata.

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omicidio sparo accidentale pistola
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