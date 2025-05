"Era il Natale del 2014, quando mi hanno presentato monsignor Robert Prevost" scrive in un post su X Miss Les che sui social si descrive come "una maestra con la passione per il canto" e che condivide il video in cui il futuro Pontefice canta 'Feliz Navidad'.

En nuestro compartir navideño del 2014, nos presentaron a Monseñor Roberto. Quedamos encantados con su sencillez. Nunca imaginamos que estábamos conociendo a quien sería el nuevo Papa.

Los chicos de #Josif #Chiclayo

siempre lo recordaremos.

"Siamo rimasti incantati dalla sua semplicità" aggiunge, ricordando quella giornata del 2014 in Perù. "Non avremmo mai immaginato che quell'uomo sarebbe diventato il nuovo Papa" conclude.