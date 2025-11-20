L'ex 007 Marco Mancini: "La moglie del leader Hezbollah transitata in Italia nell’ultimo anno e mezzo"

In un’intervista esclusiva per la puntata di questa sera di 'Colibrì', in onda questa sera alle ore 21.00 su San Marino Rtv – canale 550 del digitale terrestre, l'ex alto funzionario dell'Intelligence Marco Mancini ha rivelato a Giovanni Terzi che Merielly Diab, ex moglie del pericoloso leader di Hezbollah, è transitata in Italia nell’ultimo anno e mezzo senza che le autorità ne rilevassero la presenza. Mancini ha ricordato che la donna, già a capo dell’antidroga in Brasile, ha conosciuto proprio lì il futuro marito. L’ex responsabile del controspionaggio ha inoltre sottolineato come Hezbollah finanzi parte delle proprie attività attraverso i proventi del traffico di droga.

In collegamento da Gerusalemme, Fiamma Nirenstein ha aggiornato Giovanni Terzi sulla situazione in Medio Oriente, sottolineando come la pace resti ancora lontana. A questo proposito, Mancini ha evidenziato che nelle aree di Gaza e all’interno dei tunnel sotterranei sono ancora presenti circa 30.000 miliziani di Hamas, impegnati nel controllo dei dazi sulle derrate alimentari destinate alla popolazione civile di Gaza.

Nella puntata di questa sera di “Colibrì”, Giovanni Terzi ha intervistato anche Sonia Bruganelli, che ha presentato il suo nuovo libro 'Solo quello che rimane', raccontando la sua esperienza con gli attacchi di panico: “È molto facile caderci, ma è molto difficile uscirne. Io ce l’ho fatta grazie a una presa di coscienza su me stessa”, ha dichiarato. Parlando della fragilità emotiva che può portare alla depressione, Giovanni Terzi le ha chiesto un’opinione sullo stato di salute di Vittorio Sgarbi. Sonia Bruganelli ha risposto: “Ero con lui domenica da Mara Venier e credo che, in questo momento, Vittorio abbia bisogno solo delle persone che gli vogliono bene". Giovanni Terzi le ha poi domandato: “Ridiresti tutta la verità a Paolo Bonolis rispetto ai tradimenti?” e Sonia Bruganelli ha risposto: “Non sono stata solo io a rivelarli. Insieme a Paolo ci siamo raccontati la verità, come dovrebbero fare due persone che si stimano. L’unica cosa che non rifarei è dirlo pubblicamente, perché è stato interpretato in modo distorto.”