Piano di pace Usa per l'Ucraina, Kallas: "Per porre fine a guerra serve ok di Kiev e Ue"

L'Alta Rappresentante dell'Unione europea: "Accogliamo con favore tutti gli sforzi significativi per porre fine a questa guerra, ma deve essere giusta e duratura"

20 novembre 2025 | 10.56
Redazione Adnkronos
Per "porre fine" alla guerra in Ucraina "è necessario che anche gli ucraini e gli europei siano d'accordo su questi piani". A lanciare il monito a proposito del piano di pace cui gli Usa di Donald Trump e la Russia starebbero lavorando, è l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, oggi a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles.

Il presidente russo Vladimir Putin, continua Kallas, "potrebbe porre fine a questa guerra immediatamente, se smettesse di bombardare i civili e di uccidere le persone. Ma non abbiamo visto alcuna concessione da parte russa. Accogliamo con favore tutti gli sforzi significativi per porre fine a questa guerra, ma deve essere giusta e duratura, il che significa che gli ucraini, ma anche gli europei, devono essere d'accordo".

Per Kallas, gli europei non sono stati coinvolti nell'elaborazione del presunto piano di pace russo-americano: "Non che io sappia", risponde.

Kaja Kallas piano pace Ucraina piano trump ucraina guerra ucraina russia russia guerra ucraina guerra ucraina usa
