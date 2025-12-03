circle x black
Cerca nel sito
 

Dopo Roma 'lista stupri' nei bagni di un liceo anche a Livorno

La dirigente scolastica ha allertato la polizia. Nei giorni scorsi la lista apparsa al liceo Giulio Cesare della capitale

Dopo Roma 'lista stupri' nei bagni di un liceo anche a Livorno
03 dicembre 2025 | 18.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una "lista stupri" con i nomi di due ragazze è stata trovata questa mattina su un muro nei bagni maschili del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, come riporta 'Il Tirreno'. La dirigente scolastica l'ha fatta immediatamente cancellare e ha chiamato la polizia che ha avviato le indagini su chi possa essere stato l'autore del gesto. Si tratterebbe di emulazione di quanto apparso nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
stupri liceo indagini
Vedi anche
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza