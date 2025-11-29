circle x black
'Lista stupri' in bagno liceo Giulio Cesare, Valditara: "Fatto grave da sanzionare duramente"

Il ministro: "Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere"

Giuseppe Valditara (Fotogramma)
Giuseppe Valditara (Fotogramma)
29 novembre 2025 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un elenco di nomi di ragazze, presumibilmente studentesse, accanto a una scritta 'Lista stupri', è apparso nella parete di un bagno del liceo romano Giulio Cesare e denunciato dal collettivo studentesco Zero alibi. "Quanto successo al liceo Giulio Cesare con pesanti offese sessiste rivolte ad alcune studentesse è un fatto grave - commenta il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara - che va indagato e sanzionato duramente. Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere. Verificheremo anche come stanno andando all'interno del liceo i corsi di educazione al rispetto della donna e di educazione alle relazioni previsti per la prima volta obbligatoriamente dalle nuove Linee guida sulla educazione civica e che lo scorso anno hanno dato risultati molto importanti nella gran parte delle scuole superiori italiane. Il rispetto è un valore imprescindibile. Nella scuola italiana non vi è spazio per la violenza e la discriminazione".

Tag
scuola liceo Giulio Cesare lista stupri lista stupri liceo lista stupri liceo Giulio Cesare
